Самоед из Екатеринбурга стал звездой TikTok и набирает миллионы просмотров

Хозяева самоеда по кличке Шейх из Екатеринбурга завели собаке аккаунт в TikTok. Теперь «звезда» набирает миллионы просмотров.

По словам хозяйки Шейха Анастасии, она давно мечтала завести собаку именно этой породы. Пса купили у знакомых, на тот момент ему было 1,5 месяца. Сейчас нашему пушистику один год и девять месяцев, 5 апреля ему исполнится два года,рассказала Анастасия редакции TagilCity.ru. Photo: хозяйка Шейха Анастасия Она отметила, что с характером Шейха ей и мужу очень повезло: пес очень активный забавный, весёлый и игривый. Иногда он бывает требовательным в плане внимания. Если ему приспичило целоваться, то от него нигде не спрятаться,поясняет хозяйка. Анастасия рассказала, что TikTok для Шейха завели примерно год назад ради интереса, а также на память. На видео он ловит мыльные пузыри, купается в бассейне, катается с горки, ест мороженое и тому подобное. По словам хозяйки, у них с мужем в телефоне большую часть памяти занимают фотографии и видео Шейха. Не снимать его — ну просто грех. Он такой милый и такие номера выписывает: то губки с тряпками ворует, то носится как ошпаренный, разговоры разговаривает и тому подобное,рассказала Анастасия. На данный момент на канал самоеда подписано более 227 тысяч человек, его видео набрали более 1,6 миллиона лайков. Хозяйка пояснила, что просмотры выросли после того, как Шейх попал в рекомендации TikTok. Самые популярные видео — где Шейх ныряет в бассейн с разбегу на нашей даче. Это вообще его любимейшее занятие. Одно из видео такого характера набрало 4,5 миллиона просмотров,пояснила хозяйка. Video: страница Шейха в TikTok Также она рассказала, что сама монтирует видео и подбирает музыку. Анастасия старается сделать картинку более яркой и интересной для подписчиков. В ближайшем будущем видео станут более качественными, насыщенными и привлекательными. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Очень надеемся, что наши старания будут не напрасны и мы обретём наш первый миллион подписчиков,сказала женщина. Кроме того, хозяева планируют завести Шейху канал на YouTube. Его видео несут в себе только позитив и радость. А в наше время так хочется просто сесть и без суеты насладиться чем-то светлым и добрым,пояснила Анастасия.

