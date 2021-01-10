Самоед из Екатеринбурга стал звездой TikTok и набирает миллионы просмотров

Анастасия рассказала, что TikTok для Шейха завели примерно год назад ради интереса, а также на память. На видео он ловит мыльные пузыри, купается в бассейне, катается с горки, ест мороженое и тому подобное. По словам хозяйки, у них с мужем в телефоне большую часть памяти занимают фотографии и видео Шейха.