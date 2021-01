Изображение Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича вырезано из дерева на дверях одного из домов, расположенного в Арамиле.

Дом, выполненный в исконно-русских мотивах, появился в городе около полувека назад. По словам местных жителей, именно он считается самым красивым домом в городе, сообщает ТК «Четвертый канал». Сказочный терем,поделилась одна из жительниц Арамиля. Photo: скриншот сюжета ТК "Четвертый канал" Крыльцо, расположенное во внутреннем дворе дома, имеет резной орнамент, а на наличниках можно увидеть резьбу цветов. По словам хозяев, они планируют провести совместный ремонт и восстановить оформление дома.

