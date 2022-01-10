Экипаж ДПС под селом Косулино уже месяц «сторожит» цистерны

Экипаж ДПС под селом Косулино уже месяц «сторожит» цистерны
Экипаж ДПС под селом Косулино уже месяц «сторожит» цистерны
Сегодня, 07:40ОбществоФото: 1МI
Свердловские водители в соцсетях обсуждают огромные автоцистерны, которую вот уже месяц охраняет экипаж ДПС.

По сообщениям в соцсетях, в Белоярском районе Свердловской области на обочине стоят тягачи с двумя большими цистернами. Машины не двигаются с места вот уже месяц, отмечают автомобилисты. Также с их слов, на месте дежурит экипаж ДПС.

Техника вызывает тревогу у жителей села Косулино, ведь в этом же районе располагается атомная электростанция. Пошли слухи о том, что в перевозимых емкостях радиоактивные отходы или опасные химикаты. Но атомщики уже это все опровергли, а в областной ГИБДД комментариев по поводу цистерн не дают, сообщает портал Е1.

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