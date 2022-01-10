Почти 2 тысячи раз нарушили ПДД водители в Тагиле и пригороде за новогодние каникулы

Почти 2 тысячи раз нарушили ПДД водители в Тагиле и пригороде за новогодние каникулы
Почти 2 тысячи раз нарушили ПДД водители в Тагиле и пригороде за новогодние каникулы
Сегодня, 14:26ОбществоФото: 1MI
Во время новогодних праздников в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО сотрудники ГИБДД зафиксировали почти 2 тысячи нарушений ПДД. Также произошли 65 ДТП, в пяти из них пострадали люди.

Службу инспектора несли круглосуточно, особенное внимание уделялось пригородным трассам. Всего за 10 дней нового года проверено больше 10 тысяч автомобилей, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате было выявлено 1,9 тысячи нарушений ПДД. 31 водитель задержан за управление авто в пьяном виде. Еще 19 человек отказались проходить медосвидетельствование. На данный момент все нарушители ожидают суда. Им грозят штрафы до 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.

В отношении троих водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Отмечается, что также пойманы 30 водителей без прав. Они привлечены к ответственности по соответствующей статье КоАП. Им грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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