Пришествие «Омикрона» в Сверловскую область: мнение уральского медика

По словам чиновника, в странах Европы наблюдается взрывной рост заболеваемости новым штаммом. Единственным средством уберечься для людей пока остается вакцинация и своевременная ревакцинация. И в этом министра поддерживает свердловский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. С его слов, ухудшения эпидемической ситуации именно на Среднем Урале стоит ожидать в течение ближайшей недели-двух, потому что «Омикрон», скорее всего, сюда уже завезли. Местные жители возвращаются с отдыха, проведенного в других регионах и за границей России.