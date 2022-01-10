Пришествие «Омикрона» в Сверловскую область: мнение уральского медика

6 января глава Минздрава России Михаил Мурашко созвал оперативное совещание. На нем говорилось, в том числе, и о незавозных случаях нового штамма коронавируса «Омикрон». Когда инфекция передается среди местного населения.
Регионам необходимо принимать серьезные превентивные меры. Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны, заявил министр.
По словам чиновника, в странах Европы наблюдается взрывной рост заболеваемости новым штаммом. Единственным средством уберечься для людей пока остается вакцинация и своевременная ревакцинация. И в этом министра поддерживает свердловский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. С его слов, ухудшения эпидемической ситуации именно на Среднем Урале стоит ожидать в течение ближайшей недели-двух, потому что «Омикрон», скорее всего, сюда уже завезли. Местные жители возвращаются с отдыха, проведенного в других регионах и за границей России.
Выход на работу и начало учебы связаны с изменением рисков передачи вируса, потому что происходит более равномерное, системное перемешивание людей. Поэтому надо ждать ухудшения в первые недели две от начала учебы и работы,считает медик.
По словам врача, QR-коды не являются панацеей от вируса. Их введение он объясняет как способ побуждения людей к вакцинации, и не более того.
Если смотреть в странах Евросоюза, там планомерно идет закрепление мер по типу наших QR-кодов: выпускаются специальные паспорта и так далее. Там идет ужесточение, в том числе решения правительств по отношению к обязательной вакцинации. Придем ли мы к обязательной вакцинации — сложно сказать. Вполне вероятно, что да, добавил он, сообщает Е1.
Ранее, 30 декабря о возможном появлении «Омикрона» на Южном Урале сообщала министр здравоохранения Оренбургской области, свердловчанка Татьяна Савинова. По ее словам, возбудитель «Омикрона» обязательно придет в регион. Единственный способ борьбы с ним — создание коллективного иммунитета. По задаче президента России, его должны довести до уровня в 90 процентов.