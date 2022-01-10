Суд Екатеринбурга принудительно отправил двух свердловчан в обсерватор

В этой стране был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон», поэтому побывавшие там россияне должны в обязательном порядке 14 дней побыть в изоляции от всех других людей. Однако ехать в санаторий «Обуховский», обустроенный для этого, пассажиры рейса отказались. И днем позже Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратился в Верх-Исетский районный суд.