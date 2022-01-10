Суд Тюмени отправил в СИЗО продавца смертельного алкоголя

В начале этого года в Тюмени произошло ЧП. Насмерть отравились сразу девять человек. Все они употребляли алкоголь содержащую жидкость.
Бутылки с этикеткой «Родники Сибири» приобретались в магазине, сообщили в управлении СК по Тюменской области. По уголовному делу проходят 10 подозреваемых. Одним из них стала продавец Елена Мироевская. Сегодня по ходатайству органа следствия суд избирал ей меру пресечения.
По версии следствия, женщина продавала жидкость с ядовитым спиртом ничего не подозревающим покупателям. Действия работника прилавка квалифицированы как сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 2 статья 238 Уголовного кодекса РФ).
Суд отправил Елену Мироевскую под арест. В СИЗО она пробудет до 5 марта 2022 года, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Нечто подобное произошло и в Ханты-Мансийском автономном округе. Там от отравления паленой водкой погибли восемь жителей.