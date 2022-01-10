Суд Тюмени отправил в СИЗО продавца смертельного алкоголя

По версии следствия, женщина продавала жидкость с ядовитым спиртом ничего не подозревающим покупателям. Действия работника прилавка квалифицированы как сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 2 статья 238 Уголовного кодекса РФ).