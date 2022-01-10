Свердловчанка рассказала о «страшных днях» в Казахстане

Уроженка Свердловской области оказалась в Казахстане как турист. Вместе со своими коллегами и ребенком она попала в гущу начавшихся там беспорядков.
Недовольные ростом цен на автомобильный газ местные жители вели себя агрессивно. Толпы протестующих крушили все что попадалось под «горячую руку». Дошло до вооруженного конфликта с силами правопорядка.
Российские туристы решили попытались вернуться домой. Они звонили в свое консульство, но безрезультатно. Авиарейс «Аэрофлота» должен был состояться утром 5 января утром, но вылет отменили. И тогда группа купила билеты на борт компании Air Astana.
Был вечер, когда они уже сидели в самолете. В этот самый момент алма-атинский аэропорт подвергся нападению. Неизвестные попытались проникнуть на борт, но не смогли. Экипаж и пассажиры в результате не пострадали.
Связаться со своим посольством россиянке не удалось. А вот коллеги из Франции дозвонились до своего. Анну, ее ребенка и всех ее коллег перевезли в гостиницу, а 8 января эвакуировали в столицу Кыргызстана Бишкек, сообщил в соцсетях брат свердловчанки Сергей.
Ранее сообщалось о возвращении из Казахстана группы уральских конькобежцев и застрявших на курорте орчан. В обоих случаях им помогли российские миротворцы из состава ВДВ Минобороны.