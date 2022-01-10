Свердловчанка рассказала о «страшных днях» в Казахстане

Связаться со своим посольством россиянке не удалось. А вот коллеги из Франции дозвонились до своего. Анну, ее ребенка и всех ее коллег перевезли в гостиницу, а 8 января эвакуировали в столицу Кыргызстана Бишкек, сообщил в соцсетях брат свердловчанки Сергей.