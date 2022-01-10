В 2022 году начнется реставрация особняка в Невьянске для Музея уральской иконы

Планируется, что обновление дома купца Мередина, который был построен в Невьянске в XVIII веке, начнется в 2022 году. Там появится Музей уральской иконы.

Предполагается, что в предстоящие месяцы будет разработана вся научно-проектная документация, сообщает департамент информолитики региона. Также осуществится историко-культурная экспертиза проекта, государственная экспертиза документации и реставрация строения. После того, как музей откроется, в нем можно будет увидеть и творчество знаменитых местных иконописцев. Отмечается, что он будет включен в структуру областного краеведческого музея. Ранее особняк был сильно поврежден во время пожара в 1995 году. Напомним, в здании епархиального дома в Екатеринбурге планируется создать музей рок-клуба Свердловской области. Теперь проводится строительная экспертиза здания, а также составляются сметы для переоборудования под концертный зал. Создать музей свердловского рок-клуба в Екатеринбурге предложили в епархии

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