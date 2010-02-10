11 килограммов наркотиков изъяли в г. Нижний Тагил за год

Тагильские наркополицейские подвели итоги работы в 2009-м году. Самый распространенный наркотик – героин. Его в прошлом голу изъяли 7,5 килограммов. В том числе 1,5 килограмма нашли в ходе операции в салоне Жигулей 9-й модели. Перевозившая его женщина задержана. Еще полкилограмма героина обнаружили в бампере автомашины БМВ. Водитель также задержан. Изымали в прошлом году и синтетические наркотики. Так, на Гальянке ликвидирована подпольная химическая лаборатория по производству амфетамина и МДМА. Всего за год изъято почти 2 килограмма так называемой «синтетики». В целом, как отметил начальник нижнетагильского отдела Госнаркоконтроля Александр Бабин, в 2009-м году отмечался рост особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как отметил Александр Бабин, тагильские наркополицейские в прошлом году ликвидировали 3 канала поставок наркотиков в Нижний Тагил и перекрыли канал поставок героина в исправительную колонию № 12. В суд направлено 134 уголовных дела. Это на четверть больше, чем в предыдущий год.