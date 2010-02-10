70% минеральной воды "Ессентуки" и "Нарзан" могут оказаться вне закона
10 февраля 2010, 17:40ОбществоArtem
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На нынешней неделе Ростехрегулирование может принять новый ГОСТ.
Он запретит использовать эти брэнды для названия минералки, добытой не из одноименных месторождений, - пишет "Российская газета". В проекте ГОСТа говорится, что наименование минеральной воды должно соответствовать современному и историческому названию места её происхождения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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