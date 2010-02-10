Совет ветеранов г. Нижний Тагил просит помочь в возведении аллеи славы
10 февраля 2010, 18:09ОбществоArtem
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С такой просьбой выступил его председатель Николай Жуков.
Сегодня Совет ветеранов объявляет о начале благотворительной акции "Помнить о павших – дело чести живых" по сбору средств на возведение памятника тагильчанам Героям Советского Союза и строительство “Аллеи Героев” на улице Победы. Принять участие акции и тем самым отдать дань памяти тагильчанам-героям Великой Отечественной может каждый, перечислив денежные средства на счет городского Совета ветеранов. Его реквизиты будут опубликованы на сайте ntagil.org и в печатных СМИ города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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