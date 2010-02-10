Тех, кто обустраивает родники и колодцы, сегодня наградили

Там наградили победителей конкурсов по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, среди которых есть и тагильчане. Как отмечено на официальном городском портале ntagil.org, это «Уралхимпласт» за обустройство родника «Победа» в микрорайоне Северный, садоводческое товарищество «Дорожник-2» за обустройство питьевой скважины «Капелька», коллективный сад №1 УВЗ за колодец «Юбилейный». В целом, г. Нижний Тагил занял 2-е место по итогам реализации проекта «Родники» в Свердловской области. В прошлом году в Нижнем Тагиле было обустроено 3 родника, 2 колодца и 1 скважина.