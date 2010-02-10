Уралвагонзавод готовит внутреннюю диверсификацию
10 февраля 2010, 18:29ОбществоArtem
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Как рассказал нам исполняющий обязанности директора по связям с общественностью предприятия Борис Минеев, в рамках внутренней диверсификации УВЗ планируется осуществить два проекта.
Во-первых, начать производство подъёмных установок для бурения и капитального ремонта скважин грузоподъёмностью 125 и 160 тонн. А во-вторых, создать современное инструментальное производство для выпуска конкурентоспособного режущего инструмента. Около 5-ти месяцев будет разрабатываться экономическое обоснование проектов. И уже потом станет ясно, сколько инвестиций они потребуют, когда будут запущены и сколько новых рабочих мест создадут.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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