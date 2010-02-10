Уралвагонзавод готовит внутреннюю диверсификацию

Во-первых, начать производство подъёмных установок для бурения и капитального ремонта скважин грузоподъёмностью 125 и 160 тонн. А во-вторых, создать современное инструментальное производство для выпуска конкурентоспособного режущего инструмента. Около 5-ти месяцев будет разрабатываться экономическое обоснование проектов. И уже потом станет ясно, сколько инвестиций они потребуют, когда будут запущены и сколько новых рабочих мест создадут.