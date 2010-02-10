В экономику г. Нижний Тагил в ближайшие 10 лет вольют 124 млрд. рублей

Как отмечает Накануне.RU, на первом этапе реализации инвестплана будут созданы новые рабочие места. На втором в реальном секторе экономики закладываются основы для структурной перестройки. А третий этап – этап роста. На нём планируется активный рост объёмов производства. Общий объём инвестиций в экономику г. Нижний Тагил за период 2010-2020 годов составит 124 миллиарда рублей. В основном это частные инвестиции.