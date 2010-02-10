В экономику г. Нижний Тагил в ближайшие 10 лет вольют 124 млрд. рублей
10 февраля 2010, 19:03ОбществоArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин представил первому зам.председателя правительства России Игорю Шувалову комплексный инвестиционный план развития г. Нижний Тагил как моногорода.
Как отмечает Накануне.RU, на первом этапе реализации инвестплана будут созданы новые рабочие места. На втором в реальном секторе экономики закладываются основы для структурной перестройки. А третий этап – этап роста. На нём планируется активный рост объёмов производства. Общий объём инвестиций в экономику г. Нижний Тагил за период 2010-2020 годов составит 124 миллиарда рублей. В основном это частные инвестиции.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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