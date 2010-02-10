В г. Нижний Тагил снова будет работать молочный завод

Компания «Юнимилк», которая контролирует Екатеринбургский молочный завод, намерена запустить в нашем городе молочный комбинат. Он откроется на базе бывшего Нижнетагильского гормолзавода, который простаивает уже несколько лет. Возрождение молочного производства - это один из пунктов плана диверсификации экономики Нижнего Тагила, предусматривающего создание новых отраслей производства, рассказал нам начальник управления стратегического развития Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая. На реализацию проекта потребуется 1 миллиард 100 тысяч рублей. Уже готовится контракт с поставщиками оборудования. 9 месяцев уйдёт на установку всей аппаратуры. И в конце 2010 – начале 2011 года комбинат заработает.

Открытие молочного комбината принесёт Нижнему Тагилу только плюсы, считает Вахтанг Ахалая. Это и 400 новых рабочих мест для тагильчан, и собственная молочная продукция, которую не надо закупать в других городах. По мощности нижнетагильский молочный завод будет аналогичен екатеринбургскому. Он рассчитан на 9,5 тысяч тонн молочных продуктов в год и на 220 тонн сухого детского питания. Линейка продуктов, которую предложит молочный комбинат тагильчанам тоже аналогична той, что производит екатеринбургский комбинат. Это детское питание, молоко, масло, сметана, сливки, творог, йогурты. И всё это, по словам Вахтанга Ахалая, но низким ценам.