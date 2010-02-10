В г. Нижний Тагил задержан торговец нелегальными спайсами

Операция по обезвреживанию торговцев курительными смесями была проведена на днях в Дзержинском районе. Действуя по поручению прокуратуры района, оперативники местного отдела внутренних дел задержали тагильчанина, у которого нашлось 0,08 грамма запрещённой курительной смеси. Мужчина рассказал правоохранителям, у кого он приобрел наркотик. В ходе проверочной закупки удалось задержать торговца наркотиком, у которого было изъято 0,2 грамма вещества. Вместе с ним задержали ещё двоих жителей Вагонки. У них в сумме изъяли 0,15 грамма смеси, которую они хранили для личного употребления, сообщили нам в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении всех граждан в настоящее время возбуждены уголовные дела.