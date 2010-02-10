Январь на Среднем Урале выдался аномально холодным
10 февраля 2010, 17:33ОбществоArtem
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Об этом сообщили радиостанции ЭМЕ в свердловском управлении МЧС. Средняя температура месяца была ниже нормы на 6 - 10 градусов.
Максимально холодная погода ниже минус 40 градусов регистрировалась во второй декаде января. Осадков выпало гораздо больше нормы. Однако чрезвычайных ситуаций это не вызвало. Из-за сильных морозов многие реки промерзли до дна, и теперь ожидается мощный паводок.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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