Январь на Среднем Урале выдался аномально холодным

Максимально холодная погода ниже минус 40 градусов регистрировалась во второй декаде января. Осадков выпало гораздо больше нормы. Однако чрезвычайных ситуаций это не вызвало. Из-за сильных морозов многие реки промерзли до дна, и теперь ожидается мощный паводок.