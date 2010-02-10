Жителей г. Нижний Тагил привьют от «свиного» гриппа

Сегодня в город поступит вакцина от высокопатогенного гриппа A H1/N1. Вакцина поступит как инактивированная, так и живая. Вакцинация стартует в понедельник. Инактивированной привьют 18 тысяч 620 тагильчан. Это 6,5 тысяч детей от 6-ти месяцев, 3,5 тысячи медиков, более 2-х тысяч работников образования, а также беременные женщины и люди с хроническими соматическими заболеваниями. Живой вакциной будут привиты 5 тысяч 80 тагильчан, относящиеся к профессиональным группам риска. Это, к примеру, сотрудники коммунальной сферы и транспорта.