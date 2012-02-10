17 февраля 1936 года: стахановцы рвутся в бой, бурильщики выполняют 308% плана, роженицам начали ставить обезболивающие уколы

«На Уралвагонстрое началась подготовка кпересмотру технических норм и норм выработки. К работе привлекаютсястахановцы. На лучших мастеров высокой производительности трудасоставляются учетные карточки с отражением динамики роста их выработки.Карточки уже составлены на ряд стахановцев экскаваторщиков, арматурщикови плотников. В каждой карточке будет описан опыт работы учитываемогостахановца.

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«Стахановская получка»

«Любойинженер медного рудника имени III-го Интернационала, перевыполняя пландобычи медного или серного колчедана, получая высокое качество руды,снижая себестоимость, имеет возможность каждый месяц заработать не один,а два и больше окладов жалования. Работая по-стахановски, начальникшахты имени 15-ой годовщины Октября, инженер тов. Попов за январь месяцзаработал более 3.500 рублей.

На нашем снимке: тов. Попов, получивший из кассы управления свою стахановскую получку – 3.500 рублей.»

О тяжелой доле бурильщиков: «А теперь дал 308 процентов

Бурильщик Павел Никандрович Литвяк»

«Раньше и не поймешь, как было: то ли ты бурильщик, то ли подносчик. Тутбурить надо, а буров нет. Идешь за ними. Чуть какая поломка у молоткаили шланга, тоже ходишь сам. Как наступили заморозки бурить совсем времени оставалось мало. Самбывало костер разложишь, чтобы буры нагревать, а костер разложишь –нужно дров принести. Принесешь дров, разложишь костер, глядишь винтиль увоздухопроводных труб застыл или шлангу льдом закидало.

Опять же идешь в бурилку, так у нас ремонтная мастерская называется, - разбирать их. Час, два пропадают зря. Запасных молотков не было. Если случится поломка какая, отдашьремонтировать, сам стоишь, смотришь. Что-же больше делать? Без молоткачто без рук. Трубник работал на окладе, потому и не торопился. Накачество тоже не обращал внимания. Делал, чтобы время отвести.

Ну, отремонтирует, думаешь, сей час бурить начнешь. Придешь, не берет.Снова ворочаешься к трубнику, а на часы взглянешь, смена кончается.Много все это времени отнимало. Другой раз хорошо все подготовишь, никакого ремонта не требуется.Обратно за работу горячо не берешься. Выполнишь норму и сидишь. Апочему? - Заинтересованности не было.

Набуришь 35 метров из нормы в 19. Придет десятник, обмеряет и вроде какнедоволен: «Куда, говорит, ты столько напластал? Больше всех такзаработаешь». И пишет 29. Говоришь, доказываешь, да так и плюнешь, - невечно скандалить.

С развертыванием стахановского движения дело сразу изменилось. Уж, если ябурильщик, то стал знать только свое дело. А остальное на подносчицупереложили. Придешь на смену, осмотришь буры, молоток, забой.Попробуешь, какой воздух? Все в порядке – начинаешь бурить. Тут еще вот что надо заметить. Хотя и к определенным забоям прикреплен,но все же не всегда наперед характер породы знаешь. Поэтому передприемкой смены обязательно осмотришь породу, а после уже говоришь, какиетебе буры нужны: двух или трех-метровые и с какой формой головки –однодолотчатые или звездочкой.

Сразу не доверяешь буроносу. Перед работой обязательно проверяешь буры.Смотришь: нет ли заусенок у головки бура, видимых на глаз трещин наголовке, нормальна ли длина хвостика (она должны быть 80 миллиметров),не засорен ли канал бура. Проверяешь его так. Если короткий, берешь на свет – просвечивает,годится; длинные продуваешь. Воздух идет, значит тоже годен. Если гдезаметишь неисправность – посылаешь сменить. И все до смены, чтобы послене было никакой беготни. Вот так дело и пошло. Теперь вырабатываю подве-три нормы. В первый день стахановской декады 10 февраляпроизводственное задание выполнил на 308 процентов».

«Благодарность больных»

Благодарю врача 2-й совбольницы т. Стерн за удачно сделанные мне две серьезные операции Добродеев.

Очень благодарен врачу Висимо-Шайтанской больницы тов. Шахроманову,вылечившего мою искалеченную руку. Теперь я чувствую себя хорошо рабочий Николин.

Врач родильного отделения 2-й совбольницы т. Перминов очень внимателен кроженицам. Он следит за роженицами, которые принимали уколыобезболивания родов и интересуется, как они себя чувсвуют. Роженицы,принявшие уколы, чувствуют себя прекрасно и благодарят врачей, чтообезболивание родов они осуществили на деле Колинченко.