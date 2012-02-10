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17 февраля 1936 года: стахановцы рвутся в бой, бурильщики выполняют 308% плана, роженицам начали ставить обезболивающие уколы
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17 февраля 1936 года: стахановцы рвутся в бой, бурильщики выполняют 308% плана, роженицам начали ставить обезболивающие уколы

10 февраля 2012, 13:26ОбществоВалерия Лошкарева
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