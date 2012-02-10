Audi представит в Женеве самую мощную версию спорткара TT RS

Более мощный, быстрый и динамичный - так описывает производитель новый Audi TT RS plus. Компактный спорткар будет выпускаться в двух кузовах: купе и родстер. На рынок модель выйдет уже весной текущего года, после премьеры в Женеве.

Основной особенностью новинки станут цифры мощности: с 2,5-литрового двигателя инженерам компании удалось снять 360 л.с., что на 20 лошадей больше обычной версии. Увеличился и крутящий момент – модернизированный мотор развивает 465 Нм, что на 15 Нм больше предыдущей версии агрегата. Турбированный 5-цилиндровый двигатель разгоняет автомобиль до максимальной скорости в 280 км/ч. Разгон с нуля до сотни занимает 4,1 с (для версии купе с автоматом). Родстер разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с (с автоматом) и 4,4 с (с механикой).

В сочетание к мотору предлагается на выбор 6-ступенчатая механическая коробка передач или 4-ступенчатый S tronic с быстрыми, как молния переключениями. Вторая версия снабжена еще и функцией контроля старта (Launch Control), которая помогает водителю осуществить максимально быстрый старт. Конечно, этот вариант TT оснащен фирменной системой полного привода quattro.

TT RS plus сочетает в себе улучшенную динамику с топливной экономичностью. Средний расход топлива для купе с коробкой S tronic составляет, по данным производителя, 8,5 л на 100 км. Родстер тратит на те же 100 км 8,6 л топлива.

Таких небольших показателей удалось добиться за счет применения целого набора топливосберегающих технологий, но основной вклад внесла алюминиевая рама Audi Space Frame (ASF). Например, купе с механикой и полным приводом весит всего 1450 кг. Соотношение мощности и веса для родстера составляет 4,2 кг на 1 л.с.