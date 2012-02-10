ФБР опубликовало досье на Стива Джобса

Досье было создано в 1991 году, когда обсуждалось назначение Джобса всовет по экспорту при президенте США Джордже Буше-старшем. КандидатураДжобса в итоге была одобрена, объявило министерство торговли США послепубликации досье.

В ходе работы над досье агенты ФБР опросили соседей, коллег, друзей ичленов семьи основателя Apple — всего 29 человек. Они также пообщались ссамим Джобсом.

Ряд опрошенных дали противоречивые оценки личности Джобса. «Радидостижения своих целей он вывернет правду и исказит реальность», —приводится в досье слова одного из знакомых с Джобсом. В то же времядругой человек в разговоре с агентами ФБР заявил, что Джобс «правдив иоткровенен, и почти всегда говорит именно то, что думает».

В досье также содержатся сведения и о личной жизни Джобса. В нем упоминается, что основатель Apple некоторое время незаботился о своей внебрачной дочери и ее матери, однако кмоменту работы над досье ситуация изменилась к лучшему.