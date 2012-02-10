Федерация автовладельцев предложила ГИБДД ужесточить штрафы для пешеходов
Федерация автовладельцев России (ФАР) предложила ГИБДД увеличить штрафы для пешеходов за переход дороги на красный свет до трех тысяч рублей, сообщает Русская служба новостей со ссылкой на главу ФАР Сергея Канаева. Сейчас, согласно КоАП, штраф за это нарушение составляет от 200 до 300 рублей.
Неотвратимость наказания должна быть одним из важных моментов. Пока у нас всю ответственность несут только автовладельцы, изменений не будет. Ответственность должна быть одинаковая как у тех, так и у других, - заявил Канаев.
Также для увеличения безопасности пешеходов ФАР предлагает убрать нерегулируемые пешеходные переходы на дорогах с двумя и более полосами движения в каждую сторону. По словам Канаева, ФАР уже направила документы с соответствующими предложениями в ГИБДД.
Несколько дней назад ГИБДД обратилась ко всем желающим с призывом присылать предложения по увеличению безопасности пешеходов на дорогах. Проблема аварийности с участием пешеходов назрела и требует принятия незамедлительных мер. Именно поэтому мы и решили организовать на нашем сайте общественную дискуссию, - говорится в сообщении дорожной полиции.
По данным ГИБДД, в 2011 году на пешеходных переходах по всей России погибло более тысячи человек. Только в Москве, по данным РИА Новости, за прошедший год произошло более 4100 ДТП с участием пешеходов.
Фото РИА Новости, Артем Житенев