Федерация автовладельцев предложила ГИБДД ужесточить штрафы для пешеходов

Неотвратимость наказания должна быть одним из важных моментов. Пока у нас всю ответственность несут только автовладельцы, изменений не будет. Ответственность должна быть одинаковая как у тех, так и у других, - заявил Канаев.

Также для увеличения безопасности пешеходов ФАР предлагает убрать нерегулируемые пешеходные переходы на дорогах с двумя и более полосами движения в каждую сторону. По словам Канаева, ФАР уже направила документы с соответствующими предложениями в ГИБДД.

Несколько дней назад ГИБДД обратилась ко всем желающим с призывом присылать предложения по увеличению безопасности пешеходов на дорогах. Проблема аварийности с участием пешеходов назрела и требует принятия незамедлительных мер. Именно поэтому мы и решили организовать на нашем сайте общественную дискуссию, - говорится в сообщении дорожной полиции.

По данным ГИБДД, в 2011 году на пешеходных переходах по всей России погибло более тысячи человек. Только в Москве, по данным РИА Новости, за прошедший год произошло более 4100 ДТП с участием пешеходов.