Как поменять паспорт при смене фамилии в Нижнем Тагиле
Из этой статьи вы узнаете, как и где можно поменять паспорт в Нижнем Тагиле. Чаще всего смена фамилии происходит у женщин при заключении брака. Это важное событие в жизни каждой женщины и девушки зачастую бывает связано с волокитой, касающейся замены всех важных документов, в том числе и заменой паспорта.
Для того, чтобы поменять паспорт, необходимо оплатить госпошлину на обмен паспорта гражданина Российской Федерации (в данном случае сумма госпошлины составит 200 рублей) и собрать некоторые документы:
Заявление не нужно оформлять заранее, оно заполняется при процедуре сдачи паспорта и других документов представителю ведомства.
Для того, чтобы поменять паспорт в Нижнем Тагиле, необходимо обращаться в миграционную службу Нижнего Тагила. Такая служба есть в каждом районе города. Прием в миграционной службе ведется в определенные дни недели и в определенные часы. В зависимости от того, в каком районе Нижнего Тагила прописан житель, он должен обращаться в соответствующее отделение. Ниже перечислены координаты Отделений УФМС России по Свердловской области в Нижнем Тагиле.
- Замена паспорта в Дзержинском районе. Адрес: проспект Вагоностроителей, 2. Служба находится в здании судебного участка мирового судьи №2 Дзержинского района. Телефоны: 33-32-00, 33-81-68. Кабинет №301, 304. Часы приема: Вторник: 10:00 – 15:00, среда, пятница: 14:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 14:00.
- Замена паспорта в Тагилстроевском районе. Отделение УФМС России по Свердловской области в Тагилстроевском районе. Адрес: улица Попова, 12. Служба находится в здании Призывного Участка Военного Комиссариата Тагилстроевского Района. Телефоны: 47-41-22, 47-41-23, 47-41-24, 47-41-25, 25-95-01. Кабинет №8. Часы приема: вторник, суббота: 10:00 – 14:00. Среда: 14:00 – 19:00. Пятница: 14:00 – 18:00.
- Замена паспорта в Пригородном районе. Адрес: село Петрокаменское, улица Ленина, 13. Служба находится в здании Петрокаменского поселкового отделения милиции при ОВД по Горноуральскому городскому округу. Телефон: 97-63-36. Кабинет№2, 8. Часы приема: понедельник: 9:00 – 16:00, вторник, среда, четверг, пятница: 9:00 – 15:00.
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