Как поменять паспорт при смене фамилии в Нижнем Тагиле

Для того, чтобы поменять паспорт в Нижнем Тагиле, необходимо обращаться в миграционную службу Нижнего Тагила. Такая служба есть в каждом районе города. Прием в миграционной службе ведется в определенные дни недели и в определенные часы. В зависимости от того, в каком районе Нижнего Тагила прописан житель, он должен обращаться в соответствующее отделение. Ниже перечислены координаты Отделений УФМС России по Свердловской области в Нижнем Тагиле.