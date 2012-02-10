Министерство здравоохранения области планирует провести оптимизацию коечного фонда больниц и поликлиник Нижнего Тагила

По данным сотрудников Детской Городской больницы №2, в ведомстве планируют провести оптимизацию коечного фонда больниц Нижнего Тагила. Исследование будет проведено на основе данных годового статистического отчета, составленного по показателям учреждений здравоохранения города. Жители Нижнего Тагила с беспокойством ждут решения о возможной реорганизации структурных подразделений больниц и поликлиник.

Прошла информация, что хотят закрыть аллергоцентр, то есть в городе детских аллергологов не будет. Можете ли Вы узнать из официальных источников, насколько это правда спрашивает пользователь Tagilcity.ru.

Решение о закрытии центра еще не принято, но обсуждения по этому поводу в Министерстве здравоохранения Свердловской области уже ведутся. Например, закрытие Аллергоцентра приведет к невозможности стационарного лечения детей Нижнего Тагила, ведь на Старателе ведется лишь амбулаторный прием детского аллерголога.