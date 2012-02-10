Нападающий «Спартака» задержан пьяным за рулем

Сотрудники ГИБДД остановили хоккеиста в центре Москвы и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте, так как почувствовали запах алкоголя. Р. Людучин отказался это сделать. Тогда полицейские предложили ему отправиться в медицинское учреждение, чтобы сдать анализы уже там, но спортсмен снова отказался.

Клуб подтвердил информацию о том, что Р. Людучин управлял своим Mercedes в нетрезвом состоянии. Как сообщили в ХК «Спартак» корреспонденту «РБК-Спорт», к Р. Людучину будут применены дисциплинарные санкции.