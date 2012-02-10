Нападающий «Спартака» задержан пьяным за рулем
10 февраля 2012, 10:51ОбществоРОман БОТов
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Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Роман Людучин был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит лишение водительских прав на полтора года.
Сотрудники ГИБДД остановили хоккеиста в центре Москвы и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте, так как почувствовали запах алкоголя. Р. Людучин отказался это сделать. Тогда полицейские предложили ему отправиться в медицинское учреждение, чтобы сдать анализы уже там, но спортсмен снова отказался.
Клуб подтвердил информацию о том, что Р. Людучин управлял своим Mercedes в нетрезвом состоянии. Как сообщили в ХК «Спартак» корреспонденту «РБК-Спорт», к Р. Людучину будут применены дисциплинарные санкции.
Отметим, что в этом сезоне в регулярном чемпионате 23-летний нападающий провел за «Спартак» 31 матч и набрал 18 очков. Роман Людучин является игроком второй сборной России.
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