Новая Audi A3 практически готова
10 февраля 2012, 10:33ОбществоРОман БОТов
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До официального релиза новой Audi A3 осталось не так много времени, автосалон в Женеве уже близок. И судя по появившимся фотографиям автомобиль практически готов к релизу, прототип которой был замечен в Северной Скандинавии.
Главной новостью о Audi A3 можно считать появление модульной платформы MQB, разработанной VW Group с целью стандартизирования комплектующих и возможности использования одних двигателей. При этом вес новой версии Audi A3 будет на 80 кг легче своего предшественника.
В линейке двигателей А3 не обойдется без появления гибридной модели, также не стоит забывать о новом трехцилиндровом агрегате.
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