Новый Mitsubishi Outlander первым смогут купить россияне

Первоначально автомобиль будет предлагаться только с обычными бензиновыми и дизельными двигателями, а с 2013 года гамма расширится за счет гибридной силовой установки с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети, передает Motor.ru.

Новый кроссовер будет предлагаться с двухлитровым бензиновым и 2,2-литровым дизельным двигателем, в модификациях с передним или полным приводом, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, автомобиль получит активный круиз-контроль, систему предупреждения о непроизвольном пересечении сплошной линии разметки, электропривод двери багажника, три ряда сидений, ровный пол грузового отсека при сложенных креслах, ксеноновые фары головного света.

В состав гибридной силовой установки, как ожидается, войдут два электромотора (по одному на каждую ось) и двухлитровая бензиновая четверка. На электротяге автомобиль сможет проехать 50 километров, а суммарный запас хода гибридного Outlander составит около 800 километров.

Первой страной, где летом текущего года начнутся продаж нового Outlander, станет Россия. Затем кроссовер поступит к дилерам в Европе, Японии, Китае, Океании и Северной Америке.