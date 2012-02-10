Около 40 тысяч рублей получат лучшие рабочие Уралхимпласта
10 февраля 2012, 14:28Общество
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На Уралхимпласте подведены итоги шестого традиционного конкурса «Лучший рабочий года». Участие в нем приняли 16 работников компании.
Среди ни – как стажисты, отработавшие на предприятии свыше 40 лет, так и молодые рабочие, пришедшие на Уралхимпласт лишь 3 года назад.
Как сообщили в пресс-службе ОАО «Уралхимпласт», победителями признаны: аппаратчик конденсации производства синтетических смол Наталья Новокшонова, электрогазосварщик железнодорожного цеха Владимир Ровник и аппаратчик окисления отделения по производству карбамидо-формальдегидного концентрата (КФК-85) Надежда Лазарева.
Трем лучшим рабочим года будет выплачено единовременное вознаграждение в размере двух средних заработных плат – это порядка 40 тысяч рублей. Премиями в 3 тысячи рублей будут отмечены все остальные участники соревнования.
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