Папарацци выследили новый седан Opel

Моторы четырехдверной модификации Astra достанутся от одноименных универсала и хэтчбека. В настоящее время Astra выпускается с 1.4 и 1.6 литровыми бензиновыми моторами (87-180 л.с.) и дизельным агрегатами объемом от 1.3 до 2.0 литров (95-165 л.с.).

Мировая премьера новой модификации Opel Astra состоится в конце сентября на международной выставке в Париже, пишет Carscoop.

Спрос на седан Opel Astra прошлого поколения в Скандинавии и странах Центральной Европы был невелик. Основными рынками сбыта четырехдверного автомобиля являлись Италия, Испания, Греция и государства Восточной Европы. В России старый Opel Astra в кузове седан продается до сих пор под названием Astra Family.