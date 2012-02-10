Папарацци выследили новый седан Opel
10 февраля 2012, 10:30ОбществоРОман БОТов
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Семейство Opel Astra в течение ближайших месяцев ждет очередное пополнение в виде четырехдверного автомобиля. Впервые прототип седана Opel Astra был обнаружен на тестовых испытаниях в Германии. На снимках видны общие очертания кормы с небольшим спойлером на кромке крышки багажника и свободные от спецзащиты задние фонари, выполненные в форме фар Astra GTC.
Моторы четырехдверной модификации Astra достанутся от одноименных универсала и хэтчбека. В настоящее время Astra выпускается с 1.4 и 1.6 литровыми бензиновыми моторами (87-180 л.с.) и дизельным агрегатами объемом от 1.3 до 2.0 литров (95-165 л.с.).
Мировая премьера новой модификации Opel Astra состоится в конце сентября на международной выставке в Париже, пишет Carscoop.
Спрос на седан Opel Astra прошлого поколения в Скандинавии и странах Центральной Европы был невелик. Основными рынками сбыта четырехдверного автомобиля являлись Италия, Испания, Греция и государства Восточной Европы. В России старый Opel Astra в кузове седан продается до сих пор под названием Astra Family.
Фото: carscoop.blogspot.com
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