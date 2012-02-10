По улице Гагарина в воскресенье будет установлено одностороннее движение
10 февраля 2012, 13:40Общество
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Мера связана с проведением «Лыжни России» на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов.
12 февраля с 8.00 до 15.00 устанавливается одностороннее движениетранспортных средств по ул. Гагарина по направлению от Свердловскогошоссе до Нижнетагильского института испытания металлов.
Участникам соревнований, прибывающим на личном транспорте, рекомендованопредоставлять транспортные средства сотрудникам полиции для проверки,сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
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