Продажи внедорожного Citroen C4 начнутся весной

Начиная с апреля, Citroen расширяет свой модельный ряд и предлагает новый внедорожник, который сможет завоевать достойное место в быстро развивающемся сегменте рынка, - сообщает компания.

Citroen С4 Aircross получит на выбор четыре варианта моторов объемом от 1,6 до 2 литров и мощностью от 115 до 150 л.с. Правда, как отмечает компания, 2-литровый бензиновый мотор мощность 150 лошадей в Европе представлен не будет. Двигатели сочетаются с 5- или 6-ступенчатой механикой. Для самого мощного мотора предложен вариатор. C4 Aircross предлагается с разными типами привода: переднеприводный и полноприводный.

Вариант с HDi 115 (2 WD) является лидером в своем сегменте по уровню вредных выбросов, который не превышает 119 г/км. Кроссовер обладает компактными габаритами: длина - 4,34 м, ширина - 1,8 м, высота - 1,63 м. Объем багажного отделения – 442 л.

С4 Aircross получит полноприводную трансмиссию последнего поколения, которая должна обеспечивать оптимальную тягу на колеса при различных дорожных условиях. Технология позволяет распределять момент между передней и задней осями. Всего трансмиссия позволяет вручную переключаться между тремя режимами: монопривод, полный привод с автоматическим распределением тяги, полный привод с фиксированной тягой.

Внешность новинки отличает последние тенденции в дизайне автомобилей французской марки. Более угловатые и агрессивные черты сочетаются с плавными формами кузова. Причем, разработчики модели заботились не только о внешнем эффекте, но и об аэродинамике машины. Ощущение надежности создают широкий капот, массивные арки и укороченные передний и зданий свесы. Большие 18-дюймовые колесные диски и задние фонари были спроектированы с оглядкой на концепт Hypnos. Диски играют не только эстетическую роль - формы элементов дисков были сделаны таким образом, чтобы оптимизировать поток воздуха.