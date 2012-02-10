Путин предложил продлить майские каникулы за счет новогодних

Предлагаю ограничить все эти рождественские праздники точно 7 января,Рождеством, а все, что накапливается дальше переносить, скажем, на май

Впервые длинные новогодние каникулы появились в России в 2005 году.Формально, они являются пятидневными, однако из-за того, чтоправославное Рождество, отмечаемое 7 января, также является выходнымднем, они растягиваются до 10 дней (с учетом обычных выходных).

В конце 2009 года в Роструде заявляли, что существующие новогодниеканикулы сохранятся как минимум вплоть до 2012 года. Предложенияперенести новогодние каникулы на весну появляются в прессе регулярно.Сторонники такой идеи мотивируют это тем, что в Новый год россиянеотдыхают слишком долго, а в майские праздники, когда погода становитсяболее теплой, наоборот - слишком мало.