Сотрудники ГИБДД устроили гонки на патрульных машинах в Подмосковье
10 февраля 2012, 08:54ОбществоОльга
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Гонки среди сотрудников ГИБДД, посвященные памяти заместителя начальника УГИБДД ГУВД Московской области и основателя данного турнира Геннадия Курочкина, прошли в Подмосковье 9 февраля.
По словам специалистов, трасса сложная и разогнаться на ней даже до 80 километров в час — верх мастерства пилота, сообщает РИА Новости.
Участники преодолевали трассу на штатных служебных автомобилях, не оснащенных специально для гонок. По словам самих пилотов, экстремальное вождение — часть их повседневной работы. Соревнования проводятся каждый год. За звание самого быстрого пилота среди сотрудников ГИБДД борются экипажи со всего Подмосковья.
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