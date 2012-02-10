Сотрудники ГИБДД устроили гонки на патрульных машинах в Подмосковье

По словам специалистов, трасса сложная и разогнаться на ней даже до 80 километров в час — верх мастерства пилота, сообщает РИА Новости.

Участники преодолевали трассу на штатных служебных автомобилях, не оснащенных специально для гонок. По словам самих пилотов, экстремальное вождение — часть их повседневной работы. Соревнования проводятся каждый год. За звание самого быстрого пилота среди сотрудников ГИБДД борются экипажи со всего Подмосковья.