Тагильские скульпторы будут делать ледовый парк на Аляске

В этом году они вновь будут представлять Россию на Аляске. Фестиваль стартует 25-го февраля. Но тагильчане уже отправились в США. Они собираются помочь организаторам фестиваля оформить ледовый парк, как они уже делали это в прошлом году, рассказывают скульпторы.

Художники перед отъездом не захотели делиться творческими планами. Поэтому какие именно скульптуры они представят на суд жюри в этом году, пока не известно. Олег и Эдуард лишь поделились, что вдохновение для создания эскизов черпали в фольклоре алеутов.