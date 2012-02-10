Тагильские скульпторы будут делать ледовый парк на Аляске
Напомним, что двое мастеров из Нижнего Тагила Олег Клавдиев и Эдуард Пономаренко в прошлом году на престижном международном фестивале ледовой скульптуры «Айс Аляска» заняли третье место. А их скульптура «Белое безмолвие», изображающая индейскую семью, мчащуюся на собачьей упряжке, сейчас украшает шапку сайта фестиваля icealaska.com.
В этом году они вновь будут представлять Россию на Аляске. Фестиваль стартует 25-го февраля. Но тагильчане уже отправились в США. Они собираются помочь организаторам фестиваля оформить ледовый парк, как они уже делали это в прошлом году, рассказывают скульпторы.
Художники перед отъездом не захотели делиться творческими планами. Поэтому какие именно скульптуры они представят на суд жюри в этом году, пока не известно. Олег и Эдуард лишь поделились, что вдохновение для создания эскизов черпали в фольклоре алеутов.
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