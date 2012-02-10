Toyota опубликовала первое изображение новой модели

Характеристики машины пока держатся в секрете. Компания рассказала лишь, что FT-Bh – это суперлегкий гибридный городской автомобиль с низким выбросом CO2.

При создании нового концепта Toyota старалась избегать использования дорогостоящих материалов и процессов, чтобы снизить себестоимость машины. Таким образом, никаких новых технологий при производстве FT-Bh не использовалось. Инновационной является лишь внешность авто.