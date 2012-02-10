Toyota опубликовала первое изображение новой модели
10 февраля 2012, 10:48ОбществоРОман БОТов
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Toyota опубликовала первый скетч городского концепт-кара FT-Bh. Мировая премьера автомобиля состоится в марте этого года на международном мотор-шоу в Женеве.
Характеристики машины пока держатся в секрете. Компания рассказала лишь, что FT-Bh – это суперлегкий гибридный городской автомобиль с низким выбросом CO2.
При создании нового концепта Toyota старалась избегать использования дорогостоящих материалов и процессов, чтобы снизить себестоимость машины. Таким образом, никаких новых технологий при производстве FT-Bh не использовалось. Инновационной является лишь внешность авто.
Помимо FT-Bh японский производитель впервые представит на Женевском автосалоне новый гибридный Yaris. Этот автомобиль укомплектован бензиновым двигателем объемом 1,5 л и электромотором. Мощность установки составляет 99 л.с.
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