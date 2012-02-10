УФАС призывает уральцев не вступать в проект Мавроди

Реклама должна содержать информацию о физическом или юридическом лице, услуги которого продвигаются. В данной рекламе такое лицо не указано. Это и послужило поводом для создания разбирательства. Первое заседание по этому делу состоялось. Ответчиками были исполнитель рекламы и компания, размещавшая ее на городских щитах. Однако один из ответчиков не явился, другой не признал своей вины. Разбирательство будет продолжаться отметила Татьяна Колотова.

Руководитель Свердловского УФАС отметила также, что ведомство будет добиваться ликвидации рекламных плакатов «МММ» в Екатеринбурге.

Один щит уже снят со здания ТРЦ «Гринвич». В ближайшее время мы планируем совершить объезды по городу, чтобы выяснить, где такие плакаты еще расположены. А наших граждан от себя лично я хочу призвать не нести деньги в «МММ». Уверена, что получить прибыль таким способом невозможно, а потерять сбережения - наверняка отметила Татьяна Колотова.