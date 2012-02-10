УВЗ поставит во все школы Вагонки интерактивные доски и мультимедийное оборудование

Уже заказаны 20 компектов мультимедийного оборудования, которые поступят во все школы Вагонки. В комплект входит 1 интерактивная доска, 2 экрана, проектора, ноутбука, а также 2 акустических системы.

По данным пресс-службы, в осуществлении этой программы предприятие преследует далеко идущие планы. В первую очередь оборудование должны будут установить в кабинеты физики, а, значит, это увеличит количество абитуриентов, имеющих хорошую подготовку по техническим предметам. Они, закончив технический вуз, смогут работать на УВЗ. Таким образом, поставляя прогрессивное оборудование школы, предприятие готовит будущих специалистов.

Кроме того, в качестве помощи школам в текущем ремонте в 2012 году предприятие запланировало 8 млн. рублей: из расчета 400 тысяч на каждое учебное заведение. Особое внимание Уралвагонзавод уделяет одаренным детям. В текущем году на организацию участия талантливых ребят в конкурсах и олимпиадах завод направляет 2 млн. рублей.