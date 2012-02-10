В Нижнем Тагила бездомные устроили дурно пахнущий катаклизм

В полицию обратилась Управляющая компания, сообщившая, что в подвале дома 68 на проспекте Вагоностроителей неизвестные срезали и похитили канализационные трубы.

В результате, как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, подвал оказался затоплен. По подозрению задержаны два БОМЖа, живущие неподалеку от этого подвала. Один из них сознался в краже.