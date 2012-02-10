В Нижнем Тагила бездомные устроили дурно пахнущий катаклизм
10 февраля 2012, 16:43ОбществоВалерия Лошкарева
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Бездомные устроили дурно пахнущий катаклизм в подвале многоэтажки.
В полицию обратилась Управляющая компания, сообщившая, что в подвале дома 68 на проспекте Вагоностроителей неизвестные срезали и похитили канализационные трубы.
В результате, как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, подвал оказался затоплен. По подозрению задержаны два БОМЖа, живущие неподалеку от этого подвала. Один из них сознался в краже.
Заказать билеты в театр сатирыв Москве можно находясь в Нижнем Тагиле.
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