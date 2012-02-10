В Нижнем Тагиле 16 медучреждений и почти 900 врачей

Такие данные получены по итогам диспансеризации свердловчан в 2006-2010годах. У 70 % обследованных выявлены отклонения в состоянии здоровья. Среди выявленныхзаболеваний преобладают сердечно-сосудистые, болезни мочеполовой иэндокринной систем, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

В Нижнем Тагиле из года в год самыми распространенными заболеваниямиостаются болезни органов дыхания. На втором месте - болезни системыкровообращения. Травмы и отравления на третьем месте пораспространенности.

Медицинскую помощь горожанам оказывают в 16 муниципальныхмедицинских учреждениях Нижнего Тагила. В городских больницах работают 889 врачей и 3507 человексреднего медицинского персонала.

Для улучшения качества здравоохранения в городе реализуются программы,направленные на сохранение здоровья тагильчан: по скорой помощи на2011-2013 годы и по ограничению распространения ВИЧ-инфекции изаболеваний, передаваемых половым путем.

По программе «Скорая медицинская помощь 2011-2013 гг.» предусмотреназамена санитарного автотранспорта, оснащение его медицинскимоборудованием, уменьшение времени доезда бригад скорой медицинскойпомощи к пациентам. Врачи «Скорой» должны доезжать до пациента в течение20 минут. В программу заложено 59 980 тысяч рублей, из них в 2012 годубудет потрачено 20 580 тыс. руб.

Нехватка кадров - одна из проблем тагильской медицины, отмеченная впрограмме. На сегодняшний день медицинских учреждениях города открытыболее 200 вакансий врачей, из них 87 - в детских поликлиниках Нижнего Тагила. С полным списком можно ознакомитьсянаофициальном сайте города.

Каждый из нас потенциальный пациент, поэтому помните, что пациенты имеютправо на уважительное отношение со стороны медперсонала, выбор врача илечебно-профилактического учреждения, проведение консилиума иконсультаций других специалистов.