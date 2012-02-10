В России аномальные холода продлятся еще 10 дней
В России в ближайшие 10 дней сохранятся аномально низкие температуры. «Из прогноза на 10 дней видно, что на всей территории Центрального федерального округа температура будет на 8–10 градусов ниже нормы, в Северо-Западном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и на юге Сибирского федерального округа температура будет на 4–6 градусов ниже нормы», - заявил в ходе селекторного совещания глава Росгидромета Валерий Дядюченко.
При этом прогноз аномалий средней температуры воздуха на ближайшую декаду «показывает сохранение температуры ниже и существенно ниже нормы на большей территории России».
Между тем в ряде регионов страны Росгидромет прогнозирует превышение сезонной температурной нормы.
В северных районах Уральского, северных и центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов наблюдается положительная аномалия, где температура воздуха ожидается на 10–16 градусов выше нормы. На юге и востоке Дальневосточного федерального округа температура воздуха будет около нормы подчеркнул он.
В связи с аномальными холодами в ряде регионов России развернуты более 2,5 тыс. пунктов временного обогрева. «В целом в зоне аномальных температур находятся 56 субъектов. Основные проблемы отмечаются в Дагестане, Краснодарском крае, Мурманской и Волгоградской областях», - сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу.
На территории России зафиксировано 64 чрезвычайных ситуации, связанных с нарушениями в деятельности коммунального хозяйства. Из них на объектах ЖКХ 35 ситуаций, на объектах энергоснабжения - 23, на объектах транспорта - 6.
В числе наиболее значимых Шойгу назвал нарушение энергоснабжения в Краснодарском крае, нарушение движения по автодороге Р-228 в Мурманской области, а также в Саратовской и Волгоградской областях. «В целом российская система предупреждения работает эффективно», - заявил Шойгу.