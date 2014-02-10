Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу: обзорные, по рекам и каналам

Санкт-Петербург известен как один из туристических центров России. Ежегодно он притягивает туристов со всех концов мира – и те восторгаются его дворцами и парками. Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу – прекрасный вариант для тех, кто пока не готов к самостоятельным прогулкам и хочет провести время «под руководством» гидов. Нет ничего проще, чем организовать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу! Достаточно понять, чего вы хотите: например, можно отправиться на катере по рекам и каналам. Правда, такой вариант возможен только в то время года, когда реки и каналы Петербурга еще не замерзли. Но для других времен года, в которые прогулки по водным путям становятся затруднительными, есть немало других интересных вариантов: например, это посещение самых главных музеев Петербурга – Эрмитажа и Русского музея, Кунсткамеры. Они наиболее интересны и для детей, и для взрослых. Каждый найдет в них то, что давно искал. Живопись фламандцев и английское искусство 19 века, этнографические диковинки со всего мира, лучшие образцы русского изобразительного искусства. Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу помогут узнать с лучшей стороны все самые значительные культурные места города.

Экскурсанты могут быть очень разными: это люди и среднего класса, и те, кто привык платить много, но и получать услугу высокого класса. Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу хороши тем, что они не очень дороги, и цена вполне сопоставима с тем, что возьмут с вас, например, за весьма скромную экскурсию в греческие Афины, причем значительная часть суммы будет потрачена на трансфер, в меньшей степени – на экскурсию. Так что люди, которые отправляются на данный вид экскурсии, могут быть очень разными, и, в принципе, не стоит думать, что индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу доступны только самым богатым и знаменитым. Это не так – цены на них вполне уместны, а эффект – гораздо более сильный, чем от тура в группе.