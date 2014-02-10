Каждый десятый мужчина в России отказался от алкоголя

Предпосылкой для такой позитивной тенденции стал тот факт, что еще в «лихие девяностые» Россия перешла от северного типа потребления алкоголя (предпочтение - водке) к среднеевропейскому, когда водку сочетают с пивом. И в целом за последние два десятилетия в России ситуация стала намного лучше. К такому выводу пришли эксперты НИУ «Высшая школа экономики», проанализировав социологический опрос международной компании Synovate Comcon.

За период с 2000 по 2010 год потребление спиртного среди городского населения старше 16 лет упало с 78 до 70,5 процента, а количество тех, кто выпивает регулярно, уменьшилось на 2 миллиона - до 40,3 миллиона человек. Правда, изменения почти не коснулись пожилых людей: 75 процентов мужчин старшего возраста не изменили своего отношения к алкоголю.

Зато аналитики выявили, по их мнению, главную закономерность - выбор алкогольных напитков стал важной частью образа жизни и тесно связан не только с уровнем дохода, но и с положением в обществе.

И число тех, кто предпочитает слабые алкогольные напитки, сегодня выше любителей водки, коньяка и других «сорокаградусных радостей». По данным опроса, любители легкого спиртного составляют 37,2 процента всех россиян, а водку и пиво предпочитают 32,5 процента. Есть среди мужской части населения России и те, кому теперь нравятся ранее «традиционные» женские напитки - шампанское и ликеры, таких неожиданно много, 26 процентов.

Вполне закономерно и социальное расслоение. Среди тех, кто предпочитает пиво и водку, больше людей с неполным средним, средним и средним специальным образованием, соответственно 65 и 45 процентов. А среди людей с высшим образованием и научной степенью наиболее популярно вино (63,3 процента), а за ним следует водка (57,3 процента). На выбор напитков, безусловно, влияет и уровень дохода среднего россиянина. Если среднедушевой доход меньше 2 тысяч рублей, то безусловный лидер среди предпочитаемого алкоголя - пиво (70,6 процента), для групп с доходом 5-7 тысяч рублей она меньше - 57,4 процента. Необеспеченные слои населения редко обращают внимание на шампанское и вино (29 и 37,2 процента соответственно). А с ростом доходов увеличивается доля любителей виски и коньяка, которые становятся основным видом любимого спиртного обеспеченных людей (12 и 31 процент).

Но тут надо уточнить, что исследован только рынок легального потребления, который занимает только треть от общего рынка, подчеркнул директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В нашей стране 65 процентов приходится на подпольный суррогатный сегмент, который в массе своей представлен крепким алкоголем. В этой связи точность социологического опроса несколько теряется. Есть проблемы и с тем, что исследования показывают: в подобных опросах респонденты всегда стремятся повысить свой социальный статус и приписать себе употребление таких спиртных напитков, которые в реальной жизни для них доступны с большим трудом резюмировал он.

Но даже с учетом этих поправок эксперта исследование фиксирует положительную динамику. Ведь доля теневого рынка с каждым годом тоже снижается.