Уралхимпласт назвал лучших рабочих 2013 года. Всем денежные призы

Всего в смотре участвовали 17 заводчан, номинированных как основными, так и вспомогательными производственными подразделениями компании. Со слов организаторов, нынче трудовые коллективы заявили на участие не только старожилов профессий, но и тех рабочих, стаж которых не зашкаливает, но надежность, ответственность и трудолюбие – налицо.

Номинанты, оставшиеся «за пьедесталом», будут поощрены: размер данной премии – 3 тысячи рублей. При этом каждый представитель тройки призеров получит порядка 45 тысяч рублей.

Напомним, помимо конкурса «Лучший рабочий года», на Уралхимпласте традиционно премируются победители соревнований молодых специалистов и турниров профмастерства по номинациям «Аппаратчик», «Электромонтер», «Слесарь КИПиА», «Лаборант химического анализа». А в юбилейные для предприятия годы Уралхимпласт присваивает звания «Почетный работник компании» с выдачей премий по 100 тысяч рублей. Так, в октябре 2013 года, когда отмечалось 75-летие завода, Почетными работниками были признаны аппаратчик конденсации цеха по производству фенолоформальдегидных смол Юрий Гурненко, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Владимир Артемов и ведущий инженер-технолог Лариса Ячменева.