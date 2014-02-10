УВЗ принял участие в выставке вооружений DEFEXPO 2014 в Нью-Дели
В Нью-Дели (Индия) открылась 8-я Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO 2014. Корпорация «УВЗ» представила модели основных единиц военной техники на своем стенде: 155-мм самоходная гаубица 2С19М1 «Мста-С», модернизированый танк Т-90СМ, различные варианты модернизации танка Т-72.
Также была представлена демонстрация интерактивных элементов сопровождения жизненного цикла изделия.
Корпорация активно продвигает не только новые продукты, но и сервисные и модернизационные услуги. На DEFEXPO 2014 корпорация УВЗ представила рекламный слоган в новом выставочном цикле: «Our support for your success. Service, repair, modernization».
Особый интерес у посетителей вызвали управляемые модели «Терминатор», Т-90СМ и «Терминатор-2» на базе танка Т-72. Особенность этих моделей заключается в том, что они представляют собой абсолютно точные уменьшенные копии натуральных образцов техники с возможностью беспроводного управления.
Также внимание участников выставки привлекли 3D мониторы, на которых без специальных очков можно было смотреть стереоскопическое видео изображение.
В рамках первого дня выставки прошел ряд встреч с индийской стороной. Генеральный директор корпорации Олег Сиенко провел переговоры с генеральным директором Управления механизированных войск Министерства обороны Индии генерал-лейтенантом С.Кулкарни, председателем совета директоров Управления артиллерийских заводов С.Сингхом и генеральным директором Управления артиллерийских заводов М. Бансалом. В ходе встреч обсуждались вопросы текущего сотрудничества между УВЗ и Министерством обороны Индии, а также перспективные совместные проекты.
Также глава УВЗ Олег Сиенко обсудил вопросы сотрудничества в сфере оптических систем для военной техники с генеральным директором французской компании «Сажем» Бруно Эвеном.
Фото сайта uvz.ru
Ничто не вечно, и даже металл. Обладая непревзойденными прочностными характеристиками, без должной защиты, детали металлических конструкций постепенно приходят в негодность. О защите металлов от коррозии необходимо помнить всегда, а особенно там, где на металл возложена несущая функция. Аноды свинцовые позволят защитить металлоконструкции от возникновения коррозии.
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