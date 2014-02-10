УВЗ принял участие в выставке вооружений DEFEXPO 2014 в Нью-Дели

Также была представлена демонстрация интерактивных элементов сопровождения жизненного цикла изделия.

Корпорация активно продвигает не только новые продукты, но и сервисные и модернизационные услуги. На DEFEXPO 2014 корпорация УВЗ представила рекламный слоган в новом выставочном цикле: «Our support for your success. Service, repair, modernization».

Особый интерес у посетителей вызвали управляемые модели «Терминатор», Т-90СМ и «Терминатор-2» на базе танка Т-72. Особенность этих моделей заключается в том, что они представляют собой абсолютно точные уменьшенные копии натуральных образцов техники с возможностью беспроводного управления.

Также внимание участников выставки привлекли 3D мониторы, на которых без специальных очков можно было смотреть стереоскопическое видео изображение.

В рамках первого дня выставки прошел ряд встреч с индийской стороной. Генеральный директор корпорации Олег Сиенко провел переговоры с генеральным директором Управления механизированных войск Министерства обороны Индии генерал-лейтенантом С.Кулкарни, председателем совета директоров Управления артиллерийских заводов С.Сингхом и генеральным директором Управления артиллерийских заводов М. Бансалом. В ходе встреч обсуждались вопросы текущего сотрудничества между УВЗ и Министерством обороны Индии, а также перспективные совместные проекты.

Также глава УВЗ Олег Сиенко обсудил вопросы сотрудничества в сфере оптических систем для военной техники с генеральным директором французской компании «Сажем» Бруно Эвеном.

Фото сайта uvz.ru