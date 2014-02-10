Volvo подготовит к Женеве новый концепт-кар
10 февраля 2014, 06:03ОбществоРОман БОТов
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Компания Volvo представит в марте на автосалоне в Женеве новый, пока безымянный концепт-кар. Прототип разрабатывался вице-президентом по дизайну шведского автопроизводителя Томасом Ингенлатом, который также создал дебютировавшие ранее Concept Coupe и XC Coupe.
Концепт-кар построят на модульной платформе SPA. Плюс ко всему, прототип будет оснащен одним из четырехцилиндровых двигателей семейства Drive-E. Каким именно, неизвестно. Гамма бензиновых двигателей Drive-E включает в себя агрегаты мощностью от 140 до 306 лошадиных сил, дизельных – от 120 до 230 сил.
Последним концептом, представленным Volvo, стал трехдверный кроссовер XC Coupe, который дебютировал в январе в Детройте. По словам Ингенлата, прототип дает представление о том, как будет выглядеть XC90 следующего поколения. Премьера последней модели намечена на 2015 год.
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