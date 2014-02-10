Volvo подготовит к Женеве новый концепт-кар

Концепт-кар построят на модульной платформе SPA. Плюс ко всему, прототип будет оснащен одним из четырехцилиндровых двигателей семейства Drive-E. Каким именно, неизвестно. Гамма бензиновых двигателей Drive-E включает в себя агрегаты мощностью от 140 до 306 лошадиных сил, дизельных – от 120 до 230 сил.