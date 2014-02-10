В рамках проекта «Система образования Германии, международная и межкультурная кооперация между вузами Германии и России» в конце января 2014 года были организованы деловые встречи Уральского института экономики, управления и права совместно с Западно-Саксонским институтом Цвикау и образовательным центром Германии «Europa-Studienprojekt» (земля Саксония).

В ходе переговоров ректором УИЭУиП Асадовым А.М. были достигнуты договоренности о совместной работе по обмену студентами и преподавателями. Но особенно ценной для студентов УИЭУиП может стать возможность получения второго диплома Западно-Саксонского института Цвикау по некоторым направлениям «информатики».

Наличие двух дипломов позволит студентам института не только выйти на рынок Европы, но и у себя дома претендовать на рабочие места в совместных предприятиях Германии и России, а также в фирмах немецкоговорящих стран. Продолжающийся диалог между вузами создает многообещающие предпосылки для дальнейшего развития межкультурной интеграции: одна из таких – это вероятность того, что информатику в этом аспекте дополнят «менеджмент» и «экономика».

Таким образом, студенты УИЭУиП смогут выбрать для себя привлекательный путь вхождения в европейский рынок труда, а также совершенствования в языковой практике. В данном случае почти равнозначными для коммуникации выступают английский и немецкий языки, которые могут стать фундаментом для получения одновременно российского и европейского дипломов в процессе обучения в Уральском институте экономики, управления и права!