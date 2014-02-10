Зеркала и алюминиевые зеркальные шкафчики Sanvit

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАТЕЛЬ

Применяются новейшие технологии освещения и используем новейшее поколение светодиодных ламп, которые обеспечивают оптимальную производительность света при минимальном расходе электроэнергии в соответствии с мировыми тенденциями к экономии столь важного ресурса. Зеркала имеют в себе встроенные лампы светодиодного освещения, в том числе с задней подсветкой.

ЛИШЬ ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ…

Благодаря инфракрасному датчику, включить и выключить зеркало предельно просто; яркость света в зеркале легко регулируется, а функция Включения/Отключения срабатывает при помощи легкого движения руки рядом с инфракрасным датчиком. Зеркало включается при помощи кнопки с правой стороны (при установке соответственно рисунку каталога).

ДЛЯ ВАШЕГО ИДЕАЛЬНОГО МАКИЯЖА

Трёхкратные увеличительные зеркала с подсветкой позволяют Вам идеально нанести свой макияж. Увеличительные зеркала имеют функцию задней тепловой подсветки (3000К) и холодной подсветки (6000К) увеличительных зеркал.

ТЕПЕРЬ НИКАКОГО ЗАПОТЕВАНИЯ ЗЕРКАЛА

Специальный тепловой элемент, установленный на задней части зеркала, предотвращает запотевание зеркала при выделении пара, столь характерного для ванной комнаты.Функция подогрева предлагает Вам лучшее из всех возможных решений для предотвращения запотевания зеркала и появления так называемого «эффекта туманного зеркала». В целях экономии энергии, можно активировать функцию обогрева простым нажатием на красную кнопку. Красная кнопка может быть включена только при необходимости.

ЛЕГКО ПОВЕСИТЬ

Быстрая и легкая установка зеркала с помощью нашей специальной системы “XHanging”, которая позволяет крепить зеркала как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

ВСЕГДА ВОВРЕМЯ

Даже находясь в ванной комнате, собираясь куда-либо, Вы всегда можете проверить время при помощи специальных электронных часов, что позволит Вам всегда и везде успевать.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВНУТРИ ЗЕРКАЛ

Зеркала имеют толщину в 5 мм и специальную пленку ПВХ, которая в случае случайного повреждения зеркала защищает Вас от разбитого и осколочного стекла. Это весьма важная мера предосторожности, особенно если у Вас имеются дети, которые чаще подвергаются подобному риску по сравнению со взрослыми.

ДОКАЗАННОЕ КАЧЕСТВО ВЫБОРА

Зеркала изготавливаются исключительно из сертифицированных материалов, которые не создают никаких нарушений физических свойств окружающей среды, полностью соответствуют международным стандартам и гарантируют полную безопасность своим владельцам; низкий уровень выброса электромагнитных полей, влагонепроницаемые (IP сертификация) и т.д.