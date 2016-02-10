12 февраля в Нижнем Тагиле состоится митинг против массовых увольнений на Уралвагонзаводе

Решение о проведении митинга Илья принял после того, как узнал о планируемой на Уралвагонзаводе оптимизации, или, говоря иными словами, увольнении 2700 человек.

Я не работник УралВагонЗавода, но я житель Вагонки и мне небезразлична судьба района говорит он.

Этой мерой безработный Илья Коровин надеется обратить внимание Администрации и общественности на проблему увольнения рабочих. Хотя, конечно, трудно найти в Нижнем Тагиле такого человека, кто об этом ничего не слышал. И уж точно таких людей нет в мэрии.

В полиции Нижнего Тагила о митинге знают:

Охрана общественного порядка предупреждена. Всё официально. Он заявил всё вовремя, уведомил, как положено, о проведении митинга. Заявил, что будет 700 участников рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД.

Большинству россиян Илья Коровин известен за фразу «Долой уныние!», брошенную им на митинге перед «Современником» в 2009 году. Несколько лет спустя она попала в выпуски интернет-программ «This is хорошо» и «+100500» и обрела большую известность по всей России.

Как знать, может быть, на предстоящем митинге Илья подарит тагильчанам ещё какие-нибудь крылатые фразы.

А в то время, пока на УВЗ готовятся увольнения, его дочерние компании выпускают скандальные эротические календари с явно немаленьким бюджетом.