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12 февраля в Нижнем Тагиле состоится митинг против массовых увольнений на Уралвагонзаводе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 февраля в Нижнем Тагиле состоится митинг против массовых увольнений на Уралвагонзаводе

10 февраля 2016, 16:50ОбществоДенис Таратонов
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