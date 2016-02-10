Буддийский храм в горах Качканара будет снесен ради добычи руды

Буддийский храм Шад Тчуп Линг, расположенный в горах Качканара, будет подвержен сносу до 1 марта. Причиной тому является незаконное занятие территории гор, которая является федеральной собственностью. Также на этом участке земли находятся месторождения с железной рудой.

Об этом было известно еще летом 2014 года. Главе буддийского храма сообщали о том, что территорию придется освободить. Но на требования о переезде монахи отвечали отказом. В итоге на основателя монастыря было заведено административное дело. Также ему нельзя покидать территорию Российской Федерации.

Монахам было предложено перенести монастырь в район Нижней Туры, на гору Мохнатку. Однако, даже если они покинут храм, останется главная проблема. Как же снести сам монастырь? Дело в том, что добраться до храма можно только пешком, преодолев скалистую дорогу, протяженностью в 8 километров.